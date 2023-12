Essen-Borbeck Mehrere uralte Bäume könnten absterben im Schlosspark Borbeck, die Fassade des Schlosses ist beschmiert. Die Taten sorgen für Fassungslosigkeit.

Rund um das historische und denkmalgeschützte Schloss Borbeck hat es schweren Vandalismus gegeben. Viele Bäume wurde beschädigt, der Weihnachtsbaum gefällt und Schilder sowie das Schloss und das Wirtschaftsgebäude beschmiert. Ein Großteil der beschädigten Bäume wird laut Stadt wohl nicht zu retten sein. Jetzt soll zumindest ein neuer Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz leuchten, andere Schäden scheinen viel schwerwiegender.

Bezirksbürgermeisterin Margarete Roderig (CDU) zeigt sich tief getroffen. „Ich verstehe es einfach nicht, was bei uns los ist. Wer kommt aus welchem Grund darauf, solch irrsinnige Taten zu vollbringen?”, fragt sie. Und auch der SPD-Fraktionschef in der Bezirksvertretung 4, Ulrich Schulte-Wieschen ist fassungslos, so wie viele Borbecker Bürgerinnen und Bürger. Und alle sind vor allem ratlos. Sie fragen sich: Warum sind Bäume Ziel solcher Attacken? Wie kann man sie vor solchen Untaten schützen?

Bäume im Schlosspark Borbeck drohen abzusterben – Stadt Essen erstattet Anzeige

Ende der ersten Dezemberwoche sind die ersten Beschädigungen entdeckt worden. Da hieß es, dass eine große, alte Zeder besonders betroffen sei. Sie habe einige tiefe Hiebe einer Axt oder Machete mitbekommen, die für den Baum lebensbedrohlich seien. Die Schnitte gingen bis tief in das Holz. Daneben waren einige kleine Bäume direkt gefällt worden, ähnlich auch der mit Lichterketten geschmückte Weihnachtbaum vor dem Schloss. Bei anderen Bäumen wurde die Rinde entfernt. Aus Sicherheitsgründen hat Grün und Gruga ein paar Bäume direkt entfernt. Insgesamt sind bis jetzt dreizehn betroffene Bäume entdeckt worden.

Die alte Zeder im Schlosspark Borbeck hat einige tiefe Hiebe mit einer Axt oder Machete abbekommen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Für die meisten Parkbesucher wirken die angerichteten Schäden auf den ersten Blick unscheinbar. Aus der Nähe betrachtet, sehe das aber schon sehr viel schlimmer aus. Vor allem an der Zeder am Parkeingang könne man erkennen, dass botanisch Vorgebildete am Werk waren, heißt es von Seiten der Stadt. Die Bäume seien nicht nur an einer Stelle, sondern rundum beschädigt worden, was zum Absterben führe. Der Schaden sei erheblich und wohl im fünfstelligen Bereich anzusiedeln. Das Bauamt der Stadt Essen habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Unbekannte Täter beschmieren die Fassade von Schloss Borbeck

Die Serie der Beschädigungen war damit noch nicht beendet. Jetzt wurden erneut Bäume im Bereich der „Notenkiste” an der Schlossstraße entdeckt, die ebenfalls mit scharfen Werkzeugen traktiert wurden. Zusätzlich gab es auch noch Schmierereien auf Schildern, aber auch am Schloss selbst und dem erst kürzlich renovierten Wirtschaftsgebäude, das neben einem Café einen Theatersaal und weitere künstlerisch genutzte Räume beherbergt.

Auch die Fassade von Schloss Borbeck selbst ist beschmiert worden. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auf jeden Fall werden Fachleute in nächster Zeit nach Möglichkeiten suchen, zu retten, was zu retten ist. Dazu werden einige Bäume begutachtet, ob sie bei entsprechender Pflege eine Chance haben zu überleben. Viel Hoffnung haben die Beteiligten nicht.

Zerstörter Weihnachtsbaum vor Schloss Borbeck ist ersetzt worden

Ein Zeichen der Hoffnung soll der neue Weihnachtsbaum sein. Das Kulturzentrum Schloss Borbeck hat mit Unterstützung des Fördervereins eine neue Tanne besorgt. Die Beleuchtung wurde bereits wieder eingeschaltet. Diese schnelle Reaktion solle ein Zeichen setzen gegen Gewalt und Vandalismus, so die Stadt Essen in einer Pressemitteilung. Die Leiterin von Schloss Borbeck, Anja Herzberg, sagt: „Wir lassen uns nicht unterkriegen.” Man wolle diesen Widrigkeiten trotzen.

Die gleiche Meinung vertreten auch die Bezirkspolitikerinnen und -politiker. Es müsse jetzt gemeinsam für mehr Sicherheit gesorgt werden. „Eine Totalüberwachung des Schlossparks – gerade bei Nacht – ist nicht möglich”, räumt die Bezirksbürgermeisterin ein. Aber die Anwohner müssten mehr sensibilisiert werden und die Polizei müsse mehr Präsenz zeigen.

