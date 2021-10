Jugendforum Vandalismus in Essen-Überruhr: Was Jugendlichen fehlt

Essen-Überruhr. Sporttreffs, Plätze für Musik und Poetry Slam wünschen sich Jugendliche auf der Ruhrhalbinsel. Teilnahme am Jugendforum könnte aber größer sein.

Die Lage hatte sich in Überruhr-Holthausen nach Ansicht einiger Anwohner so zugespitzt, dass sie Politiker um Hilfe baten

so zugespitzt, dass sie Politiker um Hilfe baten Die Bürger beklagten Drogenverkauf , Ruhestörungen und mutwillige Zerstörungen

, Ruhestörungen und mutwillige Zerstörungen Die Politik reagierte mit einem Runden Tisch und einem Jugendforum

Über Vandalismus, Zerstörungswut und Drogenverkäufe hatten sich Anwohner in Überruhr-Holthausen beschwert. Kinder und Jugendliche würden sich selbst überlassen, was zwangsläufig zu Exzessen führe. Nach einem Runden Tisch mit Politik, Bürgern, Polizei und weiteren Akteuren der Ruhrhalbinsel waren nun die Jugendlichen an der Reihe. Was stört sie? Was soll sich ändern? Was muss besser werden?

Die Lage im Stadtteil Überruhr-Holthausen hatte sich aus Sicht einiger Anwohner so zugespitzt, dass sie sich wegen der Missstände an die Politik gewandt haben. Ein Ergebnis war zunächst ein Runder Tisch, dann das Jugendforum. Nach den Treffen im Kupferdreher Gemeindeheim St. Joseph und im Überruhrer Stephanus Kinder- und Jugendhaus zieht Pia Schulke, die beim Jugendwerk der Awo zuständige pädagogische Fachkraft für den Bezirk VIII ist und die Auftaktveranstaltungen, organisiert hat, zieht eine erste Bilanz: „Wir hätten uns über jeweils zehn engagierte Jugendliche pro Abend gefreut, mit sechs am ersten und 15 am zweiten Abend bin ich also relativ zufrieden.

Teilnehmer sind bereits in Jugendarbeit eingebunden

Teillnehmer beim Jugendforum waren etwa Nils, Jan, Paul und Nico (v.l.), die sich Gedanken darüber machten, was auf der Ruhrhalbinsel fehlt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die geäußerten Kritik und Ideen hatten jedenfalls Hand und Fuß. Sie bestätigt, womit mancher bereits vor dem Jugendforum gerechnet hat: „Natürlich sind eher junge Menschen erschienen, die bereits in der Jugendarbeit eingebunden seien, als solche, die in gar keiner Struktur sind.“

Im Stephanus-Gemeindesaal arbeiteten drei Kleingruppen an Themenfeldern wie öffentlicher Nahverkehr, Digitales und Mitbestimmung im Bezirk. Wo können sich junge Leute ungestört treffen, ohne andere zu stören? So könnten doch im Überruhrer Ludwig-Kessing-Park Holzpavillons aufgestellt werden, mit Tischen und Bänken, Mülleimern und Aschenbechern. Dringend angemahnt wurden Treffpunkte sportlicher Art, aber auch Plätze für Comedy, Musik und Poetry Slam. Ein zentraler Internetauftritt wird gewünscht, der in sozialen Netzwerken wie Instagram und Tik-Tok auf einen Blick verrät, was aktuell im Bezirk abgeht für junge Leute.

Jugendliche sehen den öffentlichen Nahverkehr kritisch

Alle Angebote der Jugendverbände und -häuser sowie der Vereine kurz und knackig gebündelt: Worum geht es? Für welche Altersgruppe? Kostet das was? Der ÖPNV wurde kritisch bewertet: Zu teuer, unzuverlässig, falsche Taktung. Es fehlen sichere WLAN-Spots an Haltestellen. Ab 16 Uhr sollten Schüler andere auf ihrem Ticket mitnehmen können. Warum nicht Freifahrten abends, an Wochenenden, feiertags?

CDU-Ratsherr Thomas Ziegler setzt sich sehr für ein Jugendforum ein: „Es gibt wahnsinnig viele Angebote von Kirche, Schule, Verein. Doch irgendwie wissen die alle nicht voneinander.“ Tim Bärsch ist beim Jugendamt zuständig für das Projekt „mit-Wirkung!“ und ergänzt: „Jugendbeteiligung lebt erst einmal von Information. Die muss auch über die Schulen gestreut werden.“ Er lobte das Treffen: „Corona hat die Jugendbeteiligung zurückgeworfen. Online war das nicht aufzufangen. Menschen müssen zusammen kommen in einem wirklichen, nicht im virtuellen Raum.“

Mangelnde Kooperation zwischen Sportvereinen und Schulen

Ansprechpartner für Projektideen der Jugendlichen Das Jugendforum Ruhrhalbinsel war der Auftakt fürs Projekt „mit-Wirkung!“ im Stadtbezirk VIII. Junge Menschen ab 14 Jahren sollen darin unterstützt werden, ihre Ideen zur jugendgerechten Mitgestaltung der Stadtteile auch in die Tat umsetzen zu können. Beim Jugendamt der Stadt Essen ist Konstantin Spörl für den Stadtbezirk VIII zuständig, er ist unter 0201-8851542 oder K.Spoerl@jugendamt.essen.de zu erreichen. Pia Schulke vom Jugendwerk der Awo Essen ist unter 0201-482871 oder 0177-9149092 und unter insider@jugendwerk-essen.de zu erreichen. Beide helfen Jugendlichen bei der Realisierung von Projekten und vermitteln Ansprechpartner.

Tim Bärsch hielt fest, wie froh Schüler sein, wenn sie nach einem langen Tag endlich den Klassenräumen entrinnen könnten: „Die Schule raubt da viel Kraft.“ Anna Pfeiffer ist Geschäftsführerin des Jugendwerkes der Awo und betonte, dass die immer weiter in die Nachmittagsstunden ausgreifende Ganztagsschule die zeitlichen Ressourcen verknappe zum Beispiel der Sportvereine. Teils gebe es sehr gute Zusammenarbeiten mit Schulen, teils habe man aufgrund mangelnder Kooperation die Bemühungen bald wieder einstellen müssen.

Wie geht es weiter? Wie kann man noch mehr Jugendliche mit ins Boot holen? Für Pia Schulke geht es nur über Vorbilder, die anpacken und den anderen Jugendlichen verdeutlichen: „Seht her, es bringt was, wenn man sich engagiert.“ Ein Beispiel könne da die Gruppe sein, die im Kupferdreher Benderpark eine Parkour-Trainingsfläche schaffen möchte. Die Jugendlichen konnten bereits Vertreter von Grün und Gruga, der Bürgerschaft und verschiedene Politiker für ihre Idee und von ihrem Engagement begeistern.

Verhalten optimistisches Fazit nach den ersten Treffen mit den Jugendlichen

Auch Thomas Ziegler zog ein verhalten optimistisches Fazit: „Für einen ersten Aufschlag war der Zuspruch in Ordnung. Das muss sich erst einmal herumsprechen, wie bei einem Schneeballsystem. Aber nicht die Masse zählt, sondern die Ergebnisse. Und die waren gut aus meiner Sicht. Jetzt geht es darum, mit ersten konkreten Projekten wie einem Streetsoccerfeld am Spielplatz Hattingswiese noch mehr Jugendliche zu motivieren, sich auch zu beteiligen.“

