Uschi Glas sucht ehrenamtliche Essener für Frühstücksprojekt

Essen-Freisenbruch. Damit Kinder nicht hungrig im Unterricht sitzen, bietet der Verein Brotzeit Frühstück an Grund- und Förderschulen an. Senioren als Helfer gesucht.

Längst nicht jedes Kind in Essen hat ein Pausenbrot im Tornister, wenn es in die Schule kommt: Damit Grundschüler aber nicht lernen müssen ohne gefrühstückt zu haben, bietet der von Uschi Glas gegründete und geführte Verein Brotzeit Frühstück an. Für zwei Schulen in Freisenbruch werden dafür Ehrenamtliche benötigt.

Gesucht werden für die Grundschulen im Bergmannsfeld und am Morungenweg Menschen ab 55 Jahren, die den Kindern gern ein Frühstück vorbereiten. Dieses Frühstück wird es ab Herbst geben.

Teams von Ehrenamtlichen betreuen bis zu 60 Kinder

In dem generationsübergreifenden Projekt kümmern sich Senioren ehrenamtlich um benachteiligte Grund- und Förderschüler, die mit leerem Magen zum Unterricht kommen. Die Bewerber sollten gern mit Kindern umgehen und auch einoffenes Ohr für deren kleine und große Sorgen haben. Die Frühstückshelfer arbeiten in einem fünf- bis sechsköpfigen Team, das pro Schule jeden Morgen rund 45 bis 60 Kinder betreut.

Der Zeitrahmen beträgt pro Person zwei bis drei Stunden an zwei Tagen pro Woche. Brotzeit zahlt für das ehrenamtliche Engagement eine Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale. In Essen ist der gemeinnützige Verein seit September 2020 aktiv; die beiden Freisenbrucher Grundschulen sind die achte und neunte Essener Schule, die vom kostenlosen Frühstücksangebot profitieren. Das Frühstück wird jeden Schultag vor dem Unterrichtsbeginn angeboten und ist offen für alle Kinder.

Bundesweit erhalten durch den Verein mehr als 10.000 Kinder Frühstück

Bundesweit sind mittlerweile bereits mehr als 260 Schulen an dem Projekt beteiligt, 10.319 Kinder erhalten so jeden Schultag ein Frühstück, das von knapp 1300 Ehrenamtlern zubereitet wird. Insgesamt werden jährlich 450 Tonnen Lebensmittel verteilt – allesamt gespendet von einem Discounter.

Bewerbungen an die örtliche Projektleiterin: Vera Eckardt, 0176 57731104, E-Mail: eckardt@brotzeit.schule.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen