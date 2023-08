„Urbanatix“ verlässt Bochum: Streetart-Show kommt nach Essen

Essen/Bochum. Das gefeierte Streetart-Festival wechselt von Bochum nach Essen. Jetzt ist bekannt, wo das actionreiche Spektakel Urbanatix bald zu erleben ist.

Mitreißender Hip-Hop, kühne Athletik und atemberaubende Stunts: Das Streetart-Festival „Urbanatix“ ist eine Institution im Ruhrgebiet. Die grandiose Erfolgsgeschichte dieses actionreichen Spektakels hat im Kulturhauptstadtjahr 2010 ihren Anfang genommen. Seitdem hat die umjubelte Show in jedem Jahr bis zu 20.000 Zuschauer in die Bochumer Jahrhunderthalle gelockt.

2021 und 2022 musste das Festival wegen Corona allerdings ausfallen. Zuletzt war bereits darüber spekuliert worden, ob Urbanatix in Bochum vor dem Absprung steht. Nun steht fest: Das Streetart-Event kommt nach Essen.

„Urbanatix“ soll in Essen zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden

Parkour, Biking, Tanz, Tricking und innovative Artistik stehen auf dem Programm von „Urbanatix“. Junge Talente der Region treffen dabei auf Profis aus aller Welt. . Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

An elf Terminen sollen die jungen Ausnahmekönner im Bereich Parkour, Biking, Tanz, Tricking und innovativer Artistik zwischen Weihnachten und Neujahr in der Grugahalle ihre spektakulären Kunststücke zeigen.

Details zum Ortswechsel sollen am kommenden Dienstag, 29. August, in Essen vorgestellt werden. Dann will auch „Urbanatix“-Erfinder und Regisseur Christian Eggert im Beisein von Oberbürgermeister Thomas Kufen über die neuen Pläne sprechen. Und auch Parkour-Athlet Sebastian Gies, Mitwirkender der ersten Stunde, will erklären, was die Community antreibt, sich von der Straße auf die Bühne zu bewegen.

Das gefeierte Subkultur-Projekt bringt seit Jahren Talente aus der Region und gefeierte Profis aus aller Welt zusammen. 2022 war „Urbanatix“ sogar für den Theaterpreis „Faust“ nominiert. 2021 konnte der „Urbanatix“-Film seine Uraufführung feiern.

