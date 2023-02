Mohsen Sabeti und Harald Schmidt freuen sich auf die Lesung am 23. Februar in der Salzgrotte Werden.

Lesung Unvorstellbare Taten am Baldeneysee in Essen-Werden

Essen-Werden. Kriminelle Handlungen spielen sich in der Salzgrotte Werden ab: Wer sich hinter H.C. Scherf versteckt und was das mit Entspannung zu tun hat.

Eigentlich ist die Salzgrotte am Klemensborn in Werden ein friedlicher Ort. Inhaber Mohsen Sabeti bietet hier nicht nur Halotherapie und Soleverneblung an. Seine Salzgrotte soll zudem ein Ort der Begegnung und des guten Miteinanders sein: Es gibt regelmäßig Vorträge, Yoga, Atemübungen und Meditation, Musik. Doch am 24. Februar werden dort unvorstellbare Taten begangen. Körper werden verstümmelt und Leichen versenkt.

Keine Angst, es ist nur der Krimiautor H.C. Scherf sein, der hier sein „Unwesen“ treibt und vor Publikum über seine Arbeit spricht. H.C. Scherf sei nicht sein richtiger Name, erklärt er im Vorfeld der Veranstaltung. Das Pseudonym sei Selbstschutz gewesen vor Verwechslungen mit dem prominenten Namensvetter: „Wie könnte ich unter dem Namen eines Komikers Krimis schreiben?“ Der Verfasser von inzwischen 36 Kriminal-Romanen heißt im wahren Leben Harald Schmidt und freut sich schon darauf, in der Salzgrotte Werden aus seinen Büchern zu lesen: „Die Atmosphäre ist einmalig. Absolut entspannt, gute Luft, Stille. Ich habe in riesigen Sälen gelesen. Da ist alles so unpersönlich.“

Gelesen wird aus einer Krimireihe, die im Essener Süden spielt. So wird beispielsweise in „Kalendermord“ an der Ruine der Isenburg eine grausam zugerichtete Leiche gefunden. Kommissar Sven Spelzer, Leiter der Mordkommission, begegnet einem Mörder, der seine unvorstellbaren Taten präzise plant. Gemeinsam mit der Rechtsmedizinerin Karin Hollmann begibt sich Spelzer auf die Suche nach dem Killer. In „Mordtiefe“ wiederum werden Mädchenleichen im Baldeneysee entdeckt. Ein wahnsinniger Mörder hat sie dort als Trophäen gehortet. Schmidt lächelt: „Dass ich dort lese, wo meine Verbrechen stattfinden, verleiht der Sache natürlich noch einen zusätzlichen Reiz. Der lokale Bezug bietet sich einfach an.“

Scherf weiß, wovon er da schreibt. Kniete sich hinein in Recherchen über Satanismus, schlief auf dem Friedhof, ging in Gefängnisse und erlebte „diese Spannung, die in so einer Viererzelle herrscht,“ am eigenen Körper. In seinen Romanen möchte der Autor nicht nur Spannung verbreiten, sondern zudem mit so manchem haarsträubenden Fehler aufräumen, die sich in Fernsehserien wie dem „Tatort“ häufen: „Ich habe in Zusammenarbeit mit Kriminologen und Rechtsmedizinern recherchiert, auch Gespräche mit Tätern geführt. Ich möchte die Zuhörer in der Salzgrotte Werden zuerst mit Informationen aus der Welt des Bösen unterhalten, bevor ich Teile aus meinen Büchern vortrage. Meine Nettoerlöse aus Lesungen und Buchverkäufen spende ich an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Kreis Recklinghausen.“

Der Eintritt kostet 15 Euro inklusive einem kleinen Büffet und diversen Getränken. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Das Kartenkontingent ist sehr begrenzt. Verbindliche Reservierung ist unter 0201 4901201 möglich.

