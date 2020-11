Gerade in diesem Jahr dürften sich viele Arbeitnehmer in Essen auf das Weihnachtsgeld freuen. Viele Menschen mussten wegen Corona Einkommensausfälle hinnehmen. Doch: Streichen wegen des Konjunktureinbruchs viele Firmen in Essen das Weihnachtsgeld?

Henrike Eickholt, Chefin von Verdi Bezirk Ruhr-West, sagt: „Überall dort, wo Tarifverträge abschlossen wurden, gibt es keine Streichungen von Weihnachtsgeld .“ Etwa 50 bis 60 Prozent der Essener Arbeitnehmer hätten Tarifverträge, sagt sie.

Firmen in Essen zahlen ihren Mitarbeitern trotz Corona Weihnachtsgeld

Menschen ohne Tarifvertrag seien dagegen – wie sonst auch – vom Wohlwollen ihrer Chefs abhängig, sie seien gefährdet, dieses Jahr kein Weihnachtsgeld zu bekommen. „Da nimmt ein Arbeitgeber das Corona-Jahr schon zum Anlass, Sonderzahlungen zu streichen“, sagt Eickholt. „Eine Verschlimmerung der Lage sehe ich durch Corona aber nicht, das ist wie jedes Jahr.“ Die Krise zeige also einmal mehr, wie wichtig die tarifvertragliche Absicherung von Leistungen sei.

Laut einer Umfrage des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bekamen zwischen Anfang November 2019 und Ende Oktober 2020 etwa 53 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland Weihnachtsgeld, oft auch Jahressonderzahlung genannt.

„Am höchsten stehen die Chancen auf Weihnachtsgeld, wenn das Unternehmen an einen Tarifvertrag gebunden ist, das gilt auch und gerade in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr“, sagt der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Prof. Dr. Thorsten Schulten. Mit Tarifvertrag bekommen nach den Daten von Lohnspiegel.de 77 Prozent der Beschäftigten in Deutschland Weihnachtsgeld, verglichen mit nur 41 Prozent in Betrieben ohne Tarifvertrag.

Unternehmerverband: Keine Tendenz, dass Firmen Weihnachtsgeld streichen

Ulrich Kanders, Geschäftsführer des Essener Unternehmensverbandes (EUV) sagt auf Anfrage: „Der Essener Unternehmensverband sieht keine Tendenz, dass Essener Firmen dieses Jahr coronabedingt das Weihnachtsgeld teilweise oder ganz streichen. Eher das Gegenteil ist der Fall.“

Die Zahlung des Weihnachtsgeldes bedeute eine Wertschätzung der Angestellten. Im finanziellen Notfall und in Absprache mit den Mitarbeitern könne es vorkommen, dass eine Firma das Weihnachtsgeld in diesem Jahr aussetzt oder verschiebt.

Eine stichprobenartige Umfrage unter den Firmen mit den meisten Mitarbeitern in Essen bestätigt die Aussagen von Gewerkschaft, Wissenschaft und Unternehmensverband, dass Corona keinen bedeutenden Einfluss auf die Auszahlung des Weihnachtsgeldes ausübe.

Unter anderem Thyssenkrupp, Aldi-Nord und Ruhrbahn zahlen Weihnachtsgeld

Nicola Röttger, Sprecherin von Thyssenkrupp sagt: „Alle Tarifangestellten bekommen Weihnachtsgeld.“ Dabei handele es sich um einen festen Vergütungsbestandteil, der nicht ohne weiteres zur Disposition gestellt werde. Innerhalb der Firma habe es keine Debatten gegeben, die Sonderzahlung zu streichen.

Axel von Schemm, Sprecher bei Aldi-Nord , teilt mit: „All seinen Tarifbeschäftigten wird Aldi-Nord in diesem Jahr, wie auch im Vorjahr, ein 100-prozentiges Weihnachtsgeld zahlen.“ Laut Sprecherin der Ruhrbahn , Simone Klose, erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dieses Jahr im November das Weihnachtsgeld. „Es liegt bei 82,14 % des durchschnittlichen Gehalts der Monate Juli, August und September.“

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]