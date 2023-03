Uniklinikum Essen sucht dringend Thrombozytenspender

Wer Thrombozyten spenden will, sollte schon einmal Vollblut gespendet haben. Das Bild zeigt eine Blutspende im Uniklinikum Essen.

Essen. Die Uniklinik Essen sucht dringend Thrombozytenspender. Sie müssen schon einmal Vollblut gespendet haben und 90 Minuten Zeit mitbringen.

Die Blutspende des Instituts für Transfusionsmedizin an der Uniklinik Essen benötigt dringend Thrombozytenspender.

„Verbesserte Behandlungsmöglichkeiten unserer Patientinnen und Patienten haben einen steigenden Bedarf an Blutprodukten zufolge. So ist der Verbrauch an Thrombozyten-Konzentraten, etwa bei Stammzelltransplantationen, enorm gestiegen. Wir suchen daher dringend Blutspender, die zu einer Thrombozytenspende bereit sind“, sagt Dr. Christian Temme vom Institut für Transfusionsmedizin.

Thrombozytenspender sollten 90 Minuten Zeit mitbringen

Die Thrombozytenspende erfolgt über die sogenannte Apherese, bei der nur die Blutplättchen entnommen und die restlichen Blutbestandteile dem Körper wieder zurückgeführt werden. Gesucht werden Spenderinnen und Spender, die rund 90 Minuten Zeit mitbringen, ein Körpergewicht von über 60 Kilogramm haben und bereits im Institut für Transfusionsmedizin Vollblut gespendet haben. Für den Aufwand erhalten Thrombozytenspender 60 Euro.

Anmeldungen: Telefon (0201) 723-1560 oder blutspende@uk-essen.de.

