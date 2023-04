Uniklinik Essen: Wie man Beipackzettel richtig liest

Essen. Wer negative Erwartungen hat, wenn er Medikamente nimmt, kann unerwünschte Nebenwirkungen begünstigen. Die Uniklinik Essen erklärt Zusammenhänge.

Wie kann man vermeiden, dass eine medizinische Behandlung unerwünschte Nebeneffekte hat: Das ist das Thema eine Patientenseminars am Dienstag, 9. Mai, um 17.30 Uhr. Der Sonderforschungsbereich „Treatment Expectation“ (Behandlungserwartung) der Universitätskliniken Essen, Marburg und Hamburg lädt in Kooperation mit der Deutschen Hirnstiftung zu dem kostenlosen Online-Patientenforum ein.

Dabei geht es neben Placebo-Effekten um Nocebo-Effekte. Bei Letzteren erlebt ein Patient zum Beispiel nach Einnahme eines Medikaments eine Verschlechterung seines Zustands, obwohl diese nicht medizinisch erklärbar ist. Man geht davon aus, dass Nocebo-Effekte durch eine negative Erwartungshandlung der Betroffenen begünstigt sein könnten.

Uniklinik Essen lädt zum Online-Patientenforum

In dem Patientenforum erläutern Experten und Vertreter von Patientenorganisationen am Beispiel von chronischen Schmerzen und Depressionen, wie Patienten von Erwartungseffekten auch profitieren können: Wie kann ich meine eigenen Erwartungen sinnvoll nutzen, um meine Behandlung zu verbessern? Wie lese ich einen Beipackzettel richtig? Erklärt werden soll auch, was Nocebo-Effekte mit unerwünschten Wirkungen zu tun haben.

Die Teilnehmer können online ihre Fragen stellen, die dann im Live-Stream beantwortet werden.

Rückfragen zu der Veranstaltung an: Dr. Sarah Reusing, telefonisch unter 0201 723-7109 oder per Mail an: Sarah.reusing@uk-essen.de. Link zur Veranstaltung: https://patientinnenforum.sips-conference.com/ Weitere Infos auf: https://sips-conference.com/program/patientinnenforum

