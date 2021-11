Uniklinik Essen warnt: Streik gefährdet die Patienten massiv

Essen. Die Uniklinik Essen wird am Dienstag bestreikt. Damit drohe eine „massive Gefährdung der Patienten“, fürchtet der Ärztliche Direktor der Klinik.

Der Direktor der Essener Uniklinik hat Unverständnis über die geplanten Streikmaßnahmen der Gewerkschaft Verdi geäußert. „Selbstverständlich gehört das Streikrecht zu den Grundfesten unserer Wirtschaftsordnung. Ich kann aber nicht nachvollziehen, dass zur Durchsetzung von Tarifforderungen ausgerechnet Universitätskliniken bestreikt werden, die gerade jetzt mitten in der Pandemie eine besonders wichtige Rolle spielen“, erklärte Prof. Dr. Jochen A. Werner. Wie berichtet, wird im Rahmen der laufenden Tarifauseinandersetzung am Dienstag, 9. November, auch die Essener Uniklinik bestreikt.

An der Uniklinik Essen drohen erhebliche Einschränkungen

Aufgerufen zum Streik sind vor allem Pflegekräfte, aber auch Mitarbeiter in Labors und anderen nachgeordneten Einrichtungen. Wie Unikliniksprecher Thorsten Schabelon am Sonntag mitgeteilt hatte, sei mit Verdi ein Notfallplan vereinbart worden, um die Auswirkungen für die Patienten so gering wie möglich zu halten und für Notfälle gewappnet zu sein. Dennoch müsse man mit erheblichen Einschränkungen in der Patientenversorgung rechnen, mahnte Werner am Montag (8.11.) „Das bedeutet eine massive Gefährdung unserer Patientinnen und Patienten und eine hohe Belastung für das medizinische Personal.“

Gerade bei ambulanten Terminen und Behandlungen werde es am Dienstag Verzögerungen und ein deutlich eingeschränktes Angebot geben. Betroffen seien aber auch die Intensivstationen, auf denen aktuell auch Covid-19-Patienten liegen, so Werner. „Daher muss das OP-Programm schon am Montag und noch stärker am Dienstag deutlich reduziert werden.“ Auch die Wahrnehmung der Versorgung externer Notfälle sei nicht sichergestellt. „Die Universitätsklinika und damit die von ihnen versorgten Menschen werden so zu Zeiten höchster Belastung des Personals durch die Pandemie als Ziel auserkoren, um Tariferhöhungen für zahlreiche andere Berufsgruppen durchzusetzen“, kritisierte der Ärztliche Direktor.

Am Mittwoch soll der Normalbetrieb wieder starten

Das Universitätsklinikum Essen wollte versuchen, so weit möglich, Betroffene vorab zu informieren. Ab Mittwoch, 10. November, ist die Wiederaufnahme des sogenannten Normalbetriebs unter Corona-Bedingungen im Uniklinikum Essen geplant. Nachhängende Verzögerungen in der Patientenversorgung seinen aber nicht auszuschließen.

