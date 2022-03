Uniklinik Essen: Neues Strahlengerät hilft Tumorpatienten

Essen. Ein neues Strahlentherapiegerät der Uniklinik Essen soll Tumorpatienten helfen: Der Bestrahlungsplan wird ihrer Anatomie noch präziser angepasst.

Die Universitätsmedizin Essen (UME) hat ein neues Strahlentherapiegerät in Betrieb genommen: Unterstützt durch Künstliche Intelligenz kann der Bestrahlungsplan für Tumorpatienten an die aktuelle Anatomie im Körper angepasst werden: So sollen die Betroffenen noch präziser therapiert werden. Das für 3,8 Millionen Euro angeschaffte Ethos-System von Varian-Siemens ist ein hoch entwickelter Beschleuniger, von dem in Deutschland nur ein weiterer installiert ist.

Das Bestrahlungssystem in der Klinik für Strahlentherapie kann laut Uniklinik nicht nur besonders genau, sondern auch schnell bestrahlen; zwei wesentliche Vorteile in der Behandlung tumorkranker Menschen: In deutlich weniger als einer Minute werde auf dem Behandlungstisch die Position des Tumors und der umgebenden Organe mittels Computertomographie erfasst. Anschließend könne auf einem Hochleistungscomputer mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) – und kontrolliert vom Strahlentherapieteam – der Bestrahlungsplan innerhalb kurzer Zeit an veränderte Organ- und Tumorpositionen im Körper angepasst werden. „Profitieren von der neuen Bestrahlungstechnik können insbesondere Patientinnen und Patienten mit Tumoren im Bereich von Bauch, Becken, Thorax und der Kopf-Hals-Region“, sagt Prof. Dr. Martin Stuschke, Direktor der Klinik für Strahlentherapie.

Neue Technik soll vielen Patienten zugänglich gemacht werden

Prof. Dr. Martin Stuschke, Direktor der Klinik für Strahlentherapie Foto: Uniklinik Essen

Der hoch entwickelte Linearbeschleuniger ermögliche nicht nur eine schnelle, bildgeführte Strahlentherapie mit wechselnden Intensitäten, sondern auch, dass der Bestrahlungsplan vor der Therapie individuell an die anatomischen Verhältnisse des Patienten angepasst werden könne. Das geschehe anhand eines tagesaktuellen Computertomogramms und mit Hilfe von KI- Segmentierungsalgorithmen. Ein Facharzt kontrolliere das Ergebnis, bevor der Bestrahlungsplan entsprechend aktualisiert werde. Schließlich überprüfe ein Medizinphysik-Experte die Strahlendosis, dann könne die Behandlung beginnen. „Durch die Schnelligkeit des ,Ethos’ wird diese präzise Therapietechnik einer größeren Anzahl an Patientinnen und Patienten zugänglich gemacht“, erklärt Prof. Martin Stuschke.

