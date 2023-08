Uniklinik Essen: Mutter tötet Tochter und springt in den Tod

Erst tötete sie ihre Tochter, dann sprang eine Mutter (44) vom Dach des Parkhauses an der Virchowstraße in den Tod.

Essen. Am Essener Uniklinikum sind zwei leblose Frauen entdeckt worden. Es handelte sich um Mutter und Tochter - und ein Tötungsdelikt aus Verzweiflung.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei Essen ermitteln nach zwei Todesfällen im Uni-Klinikum in Holsterhausen. Am Freitagmittag sind in und vor einem Parkhaus an der Virchowstraße eine 13-Jährige und deren Mutter (44) in einem so lebensbedrohlichen Zustand entdeckt worden, dass sie wenig später in der Klinik starben. Eine Mordkommission nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass die Türkin aus Marl ihre Tochter erwürgt hat, um sich danach von dem Dach des Parkhauses zu stürzen.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk am Mittwoch auf Nachfrage erklärte, gebe es keinen Hinweis auf einen dritten Beteiligten. Man gehe von einem Tötungsdelikt der 44-Jährigen an ihrer Tochter und einem sogenannten erweiterten Suizid aus. Vermutungen und in der türkischen Community kursierende Gerüchte, wonach der Vater sein Kind und seine Frau mit einer Schusswaffe getötet haben soll, seien nicht belegbar.

Das Mädchen litt an einer schweren Erkrankung

Das Mädchen litt nach Informationen dieser Zeitung an einem Hirntumor, galt aus ärztlicher Sicht allerdings als geheilt. Dennoch dürfte die schwere Erkrankung der Auslöser für die verzweifelte Tat der Mutter gewesen sein.

Die Ermittlungen der Mordkommission dauern noch an. Wer am Vormittag des 25. August am Parkhaus der Virchowstraße 175 Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

+++ Wir berichten in der Regel nicht über Suizide, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben – außer, Suizide erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Falls Sie Suizid-Gedanken haben oder jemanden kennen, der Suizid-Gedanken hat, wenden Sie sich an die Telefonseelsorge unter 0800/1110111 (kostenlos). Die Nummer ist rund um die Uhr besetzt. +++

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen