Uniklinik Essen gewinnt Naturheilkunde-Pionier Gustav Dobos

Essen. Jüngst verabschiedete sich Naturheilkunde-Pionier Prof. Gustav Dobos von den Kliniken Essen-Mitte in den Ruhestand. Nun geht er ans Uniklinikum.

Die Universitätsmedizin Essen hat einen prominenten Pensionär als Neuzugang verpflichtet: Prof. Dr. Gustav Dobos leitete 22 Jahre lang die Abteilung für Naturheilkunde und Integrative Medizin an den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte (KEM) am Standort Steele. Erst in diesem Jahr ging er dort in Ruhestand.

Nun solle Dobos, der sich auch als Buchautor zu naturheilkundlichen Themen einen Namen gemacht hat, dazu beitragen, das medizinische Spektrum der Universitätsmedizin noch einmal zu erweitern: Im neuen, von ihm geleiteten Zentrum für Naturheilkunde und Integrative Medizin wird der Schwerpunkt auf Prävention und Ernährung gesetzt.

Schulmedizin und Naturheilkunde kombiniert

Prof. Dobos kombiniert seit über 20 Jahren Schulmedizin und Naturheilkunde in Praxis und Forschung: So hat der Mediziner seit 2004 die Stiftungsprofessur der Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach-Stiftung für Naturheilkunde und Integrative Medizin an der medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen inne.

„Wir freuen uns sehr, für unsere Patientinnen und Patienten Prof. Dobos als den Pionier der Integrativen Medizin und der wissenschaftsbasierten Naturheilkunde in Deutschland gewonnen zu haben“, sagt der Ärztliche Direktor der Universitätsmedizin, Prof. Dr. Jochen A. Werner. „Damit erweitern wir in einigen Fachdisziplinen unser Versorgungsspektrum um einen weiteren gewichtigen Baustein.“

Gesunder Lebensstil als Prävention

Der 66 Jahre alte Dobos stammt aus Regensburg, studierte Medizin an der Universität Freiburg und an der „Academy of Traditional Chinese Medicine“ in Peking. Bevor er nach Essen kam, arbeitete der Internist an der Uniklinik Freiburg und forschte 1990 bis 1992 am Research Institute of Scripps Clinic in La Jolla, USA. Als wissenschaftsbasierter Naturheilkundler erforscht Dobos die klassischen westlichen Naturheilverfahren, etwa die Ordnungstherapie: Mind-Body- sowie Lifestyle Medicine.

„Es ist schön, meine Arbeit jetzt im Zentrum für Naturheilkunde und Integrative Medizin am Universitätsklinikum Essen fortsetzen und intensivieren zu können“, sagt der leidenschaftliche Mediziner. Ein gesunder Lebensstil, der auch der Prävention dient, wird ein Schwerpunkt seiner neuen Abteilung sein.

