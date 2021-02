„UniKids“-Vorlesungen an Uni Duisburg-Essen nur virtuell

Essen. „UniKids“, die Vorlesungs-Reihe für Kinder an der Uni Duisburg-Essen, findet im März nur virtuell statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

„UniKids“, die Vorlesungsreihe der Uni Duisburg-Essen für Kinder zwischen acht und 12 Jahren, findet in diesem Jahr nur per Livestream statt. Die Termine sind der 3. und 10. März, los geht es jeweils um 16 Uhr. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

„Bewohner des Wassers in Gefahr“ ist der Titel der ersten Vorlesung. Die Wasserforscher Prof. Dr. Florian Leese und Dr. Michael Eisinger erklären, dass viele Arten aussterben, weil die Umwelt immer mehr verschmutzt und die Erde wärmer wird. Sie zeigen, wie man die biologische Vielfalt mit U-Booten, Satelliten und DNA-Sonden erkundet und Schutzmaßnahmen entwickelt.

Stream wird aufgezeichnet und kann auch später angeschaut werden

Die zweite Veranstaltung am 10. März widmet sich dem Thema „Mobil in die Zukunft – Walking-Bus, Smart-Bike, Robo-Shuttle und Co. – was nutzt Du?“. Es referiert Prof. Dr. Dirk Wittowsky, ein Experte für Stadtplanung.

Die Reihe „UniKids“ existiert seit dem Jahr 2004. Für die Teilnahme am Livestream ist lediglich ein internetfähiger Computer erforderlich. Wer sich angemeldet hat, bekommt die nötigen Infos per E-Mail. Der Stream wird aufgezeichnet und ist später auch auf der „UniKids“-Internetseite abrufbar. Infos und Anmeldung: https://www.uni-due.de/unikids