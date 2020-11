Uni-Klinik-Chef: Auf Weihnachtsbesuche verzichten

Essen. Essens Uni-Klinik-Chef Jochen Werner fordert Familien auf, an Weihnachten auf die traditionellen Besuche zu verzichten.

Weihnachten sollte in diesem Jahr ohne die traditionellen Familienbesuche stattfinden. Das fordert der Ärztliche Direktor der Uni-Klinik Essen , Jochen Werner. Er zeigt sich besorgt über die Entwicklung der Zahlen bei den Verstorbenen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion: In den ersten drei Monaten der Krise habe es in seinem Haus 36 Tote gegeben; in den letzten sechs Wochen waren es schon 32. Werner fordert für Silvester eine Debatte um das Verbot von Böllern ähnlich wie in den Niederlanden. Dort wird ein Verbot von Feuerwerk diskutiert, um die Krankenhäusern mit Verletzten nicht noch mehr zu belasten.