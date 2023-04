Uni Essen: Copyshop umgezogen, Neubau lässt auf sich warten

Essen-Nordviertel. An der Uni Essen-Duisburg soll ein Neubau entstehen. Geplant sind ein Supermarkt, Wohnungen und Gastronomie. Bis zum Baustart dauert es noch.

Wer Kopien, Ausdrucke und Bindungen aller Art braucht, wird an der Gladbecker Straße in Essen jetzt nicht mehr an der Ecke zur Blumenfeldstraße, sondern ein paar Meter weiter bei Hausnummer 18 fündig. Direkt gegenüber der Uni, am alten Standort, soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Die Pläne wurden vor einem Jahr vorgestellt, bis auf den Umzug des Copyshops kann man jedoch noch nichts erkennen.

Die Ecke gilt nicht gerade als einladend. In der Einfahrt zwischen ehemaligem Copyshop und dem Festsaal Le Palais sammelt sich regelmäßig Müll und Unrat. Am Ende des Weges befindet sich ein relativ dunkler Schotterparkplatz. Eine Aufwertung dieses Bereichs plant die Shonid Immobilien GmbH mit Sitz an der Düsseldorfer Königsallee. Dafür sollen die Bestandsgebäude abgerissen und ein neuer Gebäudekomplex gebaut werden. „Wir sind aktuell noch beim Planentwicklungskonzept“, sagt Gëzim Kastrati von Shonid ohne weitere Details zu nennen.

Lebensmittel-Discounter, Büros und Wohnungen im Essener Nordviertel geplant

Nach Angaben der Stadt Essen ist geplant, dass im Erdgeschoss ein Lebensmittel-Discountmarkt mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 Quadratmetern nebst eigenständiger Gastronomie angesiedelt werden soll. In den Obergeschossen sollen neben Büros überwiegend Mietwohnungen, darunter auch Studierendenwohnungen, entstehen. Insgesamt sollen circa 46 Wohnungen unterschiedlicher Größe, circa 68 Zimmer für Studierende in Wohngemeinschaften und etwa 20 Büros gebaut werden.

Dieses Haus an der Gladbecker Straße in Essen soll abgerissen werden. An gleicher Stelle sollen ein Lebensmittelmarkt sowie Wohnungen und Büros entstehen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Den Bedarf unterstrich das Wohnungsmarktbarometer, das die Stadt im vergangenen Jahr erstmals herausgegeben hatte. Demnach fehlen knapp 40.000 bezahlbare Wohnungen in Essen. Besonders gefragt sind günstige Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen – dazu zählen auch Studierendenwohnungen.

Gute Verkehrsanbindung für neue Wohnungen im Essener Nordviertel

Über das direkte Einzugsgebiet mit City und Eltingviertel hinaus, seien durch die Nähe zur Universität Duisburg-Essen sowie der guten Verkehrsanbindung zusätzlich Interessenten für die Wohnungen, Büros und den Supermarkt von außerhalb zu erwarten. Attraktiv dürfte zudem die Metropolrad-Station direkt gegenüber sein. Ebenfalls angestrebt wird eine Radwegeverbindung zwischen dem geplanten Berne-Radweg und der Gladbecker Straße zur Weiterführung der Verbindung bis zum RS1. Wer sich im Auto wohler fühlt, soll künftig in einer Tiefgarage parken dürfen.

Im vergangenen Jahr gab es eine Öffentlichkeitsbeteiligung, im Anschluss wurde laut Stadtsprecher Burkhard Leise mit der weiteren Aus- und Überarbeitung der Planung begonnen, die aktuell noch nicht abgeschlossen sei. Leise: „Hierfür sind die erforderlichen Gutachten, beispielsweise zur Lärm- und Verkehrsuntersuchung, weiterhin in der Bearbeitung beziehungsweise Abstimmung.“ Erst wenn alle Ergebnisse vorliegen, könne der Bebauungsplan entwickelt, die Planunterlagen fertiggestellt und die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans, erfolgen. Der Zeitplan für das Bauprojekt sei demnach noch unklar.

