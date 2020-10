Uni Duisburg-Essen trauert um Sozialprofessor Horst Bossong

Essen. Er war erst im Frühjahr pensioniert worden. Jetzt ist Horst Bossong, ehemaliger Dekan der Bildungswissenschaften, mit 69 Jahren verstorben.

Die Uni Duisburg-Essen trauert um den ehemaligen Dekan der Fakultät der Bildungswissenschaften, Professor Horst Bossong. Er starb unerwartet mit 69 Jahren am 15. Oktober. Er war erst in diesem Jahr pensioniert worden.

Der Professor für Sozialverwaltung war in Essen vielfach engagiert und leitete viele Jahre das Institut für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit und Beratung (ISSAB), dessen Aufgabe es unter anderem ist, vor allem im Norden der Stadt so genannte Stadtteil-Moderatoren in die Quartiere zu schicken.

„Wir verlieren einen engagierten und streitbaren Wissenschaftler, einen innovativen akademischen Lehrer, einen lieben Menschen und Kollegen“, erklärt die Fakultät für Bildungswissenschaften. „Seine unermüdliche Energie, neu über die Dinge nachzudenken, sein Humor und seine gelassene Ruhe werden uns immer in Erinnerung bleiben“, heißt es aus der Fakultät.

Bossong kam von Hamburg nach Essen

Bossong setzte sich für weitgreifende Reformen der Sozialen Arbeit und der Sozialverwaltung ein und war ein bekannter Vertreter der akzeptierenden Drogenhilfe. Für sein drogenpolitisches Engagement wurde er immer wieder auch international ausgezeichnet. Zudem war er über 15 Jahre Gastprofessor an der soziologischen Fakultät der Universität in Nischni Nowgorod (Russland) und unterstützte dort den Aufbau eines sozialarbeiterischen Studiengangs und plante, diese Tätigkeit auch nach seiner Pensionierung fortzuführen.

Der gebürtige Wuppertaler studierte Sozialwissenschaften und Sozialarbeit an der Universität Bremen, wo er 1985 auch promoviert wurde, und arbeitete mehrere Jahre als Sozialarbeiter. Er war zehn Jahre Drogenbeauftragter des Hamburger Senats und Leiter des Referats für Drogen und Sucht der Hansestadt. Die damalige Sozial- und Gesundheitssenatorin verabschiedete ihn mit den Worten: „Ich bedauere sehr, mit Dr. Bossong einen engagierten und in der Sache streitbaren, weil von seinen Visionen überzeugten Mitarbeiter zu verlieren.“ Anschließend wechselte Bossong an die damalige Gesamthochschule Essen. Nach über 20 Jahren hatte er sich dieses Frühjahr in den Ruhestand verabschiedet.

Keine Nachricht aus Essen verpassen - hier geht es zu unserem lokalen Newsletter.