Unglücksrabe aus Kaminschacht in Essen-Altendorf befreit

Essen. Tierretter holen eine Krähe in Not aus einem Kaminschacht. Nach dem Einsatz appellieren sie an Hausbesitzer: Rauchrohre mit Gittern sichern.

Wegflattern wie sonst war nicht mehr: Eine Krähe ist am Donnerstag so misslich in einen verwinkelten Kaminschacht in Essen-Altendorf gestürzt, dass sich das Tier aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Während der Lebenspartner von Frau Unglücksrabe auf dem Dach des Hauses am Holdenweg ausharrte, bemühten sich Einsatzkräfte der Tierrettung Essen e.V. drinnen um seine Angebetete.

Mithilfe einer Endoskopkamera machten sich die Retter ein Bild von der Krähe in Not. Foto: KDF-TV & Picture

Mit Hilfe einer Endoskopkamera verschafften sich die Retter erst einmal einen Überblick. Als die Lage klar war, tastete sich das Team um Stephan Witte an die Krähe heran, bis sie nach etwa einer halben Stunde unverletzt befreit war.

Das Paar machte schließlich die Flatter

Nach einem kurzen Check auf Unversehrtheit wurde der Vogel vom fünften Obergeschoss in die Freiheit entlassen und von ihrem Angebeteten in Empfang genommen. Gemeinsam machten die beiden dann die Flatter. So nahm ein zunächst kohlrabenschwarzer Tag für zwei Krähen dann doch noch ein glückliches Ende.

Und die Essener Tierretter, die immer wieder Vögel aus Kaminschächten befreien müssen, appellieren einmal mehr an alle Hausbesitzer: In Absprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger sollten Rauchrohre, wann immer möglich, mit einem grobmaschigen Gittereinsatz abgedeckt werden - all den Krähen, Käuzen und Kohlmeisen zuliebe, die in Essen bereits aus für sie ausweglosen Situationen befreit werden mussten.

