Ungewissheit um Bombe in Rüttenscheid: Sondierung verschoben

Essen. Ob an der Rosastraße ein Blindgänger liegt oder nicht, bleibt erst einmal unklar. Die Untersuchung der Verdachtsstelle lässt auf sich warten.

Handelt es sich bei dem Bombenverdachtsfall tief in der Erde am Helmholtz-Gymnasium in Essen-Rüttenscheid tatsächlich um einen Blindgänger oder doch nur um ein harmloses Metallteil? Auf eine gesicherte Antwort werden tausende womöglich betroffene Anwohner noch ein paar Wochen warten müssen: Die für Montag (18. Oktober) geplante Sondierung des Erdreichs wird auf einen bislang unbestimmten Tag voraussichtlich im November verschoben.

Die Vorarbeiten für die Untersuchung des Fundorts konnten bislang nicht in dem notwendigen Umfang erledigt werden, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt. Die zeitliche Abstimmung unter den dafür notwendigen Unternehmen gestalte sich schwierig. Deshalb könne man noch keinen neuen Termin nennen.

Sondierung und Entschärfung ist technisch aufwendiger

Die Sondierung aber auch die Entschärfung des mutmaßlichen Weltkriegs-Relikts im Alarmfall ist technisch deutlich anspruchsvoller als bei dem letzten Blindgänger, der Mitte August für einen Ausnahmezustand im Stadtteil gesorgt hatte.

Sollte sich der Verdachtsfall an der Rosastraße bestätigen, wird der Einsatz zumindest technisch anspruchsvoller als beim letzten Mal. Das noch unbekannte Objekt liegt so tief im Boden, dass der Grundwasserspiegel abgesenkt werden muss.

Für diese sogenannte Wasserhaltung rechnen die Essener Behörden mit zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 20.000 Euro, für die üblicherweise der jeweilige Bauträger aufkommt, auf dessen Grundstück ein Blindgänger gefunden wird. In diesem Fall wäre es es die GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH, die als städtische Tochter auf dem Gelände einen Kraftraum für das Helmholtz-Gymnasium errichten will. Ein zweiter Verdachtsfall an der Rosastraße hatte sich Ende August als Fehlalarm herausgestellt.

Rund 800 Blindgänger-Verdachtspunkte auf Essener Stadtgebiet

Die Evakuierung am 10. August in Rüttenscheid war neben der der Luftmine vor knapp einer Woche in Stoppenberg eine der größten, die in Essen jemals über die Bühne gegangen ist. Fast 10.000 Anwohner mussten ihre vier Wände verlassen, darunter rund 200 Hilfsbedürftige. Gut 500 Kräfte unter anderem aus Nachbarstädten waren im Einsatz, und das teils bis in die Morgenstunden.

Wie viele Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg noch tief im Essener Erdreich verborgen sind, kann niemand genau sagen. Doch es gibt grobe Schätzungen, die sich aus einer langjährigen Erfahrung speisen. An rund 800 Punkten im Stadtgebiet könnte sich nach Auswertung von Luftbildern ein Blindgänger befinden, schätzen die Verantwortlichen der Stadt.

Etwa jeder dritte dieser Verdachtsfälle bestätigt sich.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen