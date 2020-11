Unfallflucht: Polizei Essen ermittelt gegen Bundespolizisten

Beim komplexen Unfallgeschehen in Essen-Horst am vergangenen Samstag (31. Oktober) geht es nicht nur um Unfallflucht, Alkohol, Schusswaffen und sichergestellte Gegenstände mit mutmaßlich rechtem Hintergrund. Pikanterweise kommt hinzu: Auch ein Bundespolizist soll in dem geschrotteten US-Oldtimer gesessen haben. Das für die Ermittlungen zuständige Kommissariat des Polizeipräsidiums Essen sei damit beschäftigt herauszufinden, wer im Unfallwagen gesessen und diesen gesteuert habe, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Der Bundespolizist sei einer von mehreren Beschuldigten.

Fest steht, dass drei Männer (27, 29 und 31 Jahre alt) aus Essen, Herne und Recklinghausen später in der Nähe des Unfallortes in einer Werkstatt entdeckt wurden.

Wie die Essener Polizei am Sonntag (1. November) mitteilte, passierte der Unfall am Vorabend um 22.40 auf der Dahlhauser Straße. Zuerst sei der anscheinend angetrunkene Fahrer an einer Grundstückseinfahrt gegen einen parkenden Pkw gefahren, trotzdem habe er die Fahrt fortgesetzt – laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien. An der Einmündung Gattfeld geriet er von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und fuhr mit dem US-Oldtimer im Vorgarten gegen einen Baum.

Schusswaffen und Munition, Jagdmesser und Blutspuren am Unfallwagen

Die für den Essener Hauptbahnhof zuständige Bundespolizei untersteht dem Bundesinnenminister. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

An der letzten Unfallstelle hinterließen die Insassen offenbar eine Schusswaffe, ein Jagdmesser sowie Blutspuren am Unfallauto. Zeugen sahen, wie drei Männer aus dem Auto sprangen und die Flucht ergriffen. Später wurden sie in einer Werkstatt aufgegriffen, allen wurde eine Blutprobe entnommen. Einer der drei Insassen musste im Krankenhaus stationär behandelt werden.

In der Werkstatt fanden die Polizeibeamten Schusswaffen und Munition. Ob außerdem sichergestellte Gegenstände wie etwa Postkarten aus der NS-Zeit auf einen rechten Hintergrund schließen lassen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei in Dortmund ist über den Vorfall in Essen und das eingeleitete Ermittlungsverfahren informiert worden. Der beschuldigte Beamte sei regelmäßig am Hauptbahnhof in Essen eingesetzt worden, habe seinen Wohnsitz aber nicht in Essen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Der Beamte sei zurzeit arbeitsunfähig. Die Bundespolizei will die Ermittlungsergebnisse der Essener (Landes-)Polizei abwarten und erst dann über die Einleitung disziplinarrechtlicher Schritte entscheiden.

