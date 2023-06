Unfallflucht in Essen nach Zusammenstoß mit einem E-Scooter

Essen-Südviertel. Nach einem Unfall, bei dem ein Autofahrer mit einem Scooterfahrer zusammenstieß, sucht die Essener Polizei Zeugen und eine Helferin.

Ein BMW-Fahrer ist im Südviertel am Mittwoch, 7. Juni, mit einem 16-jährigen Scooterfahrer zusammengestoßen und anschließend geflohen. Der Jugendliche ist gestürzt und hat sich verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 18 Uhr fuhr der 16-jährige Essener laut Polizei auf einem E-Scooter auf der Kahrstraße in Fahrtrichtung Rüttenscheider Straße. An einer roten Ampel musste er zunächst warten. Als sie auf grün wechselte, setzte er seine Fahrt fort. Dabei wurde er durch einen unbekannten Fahrer in einem BMW von hinten gestreift. Der Essener stürzte von dem E-Scooter und verletzte sich leicht. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Rüttenscheider Straße. Eine unbekannte Passantin half dem 16-Jährigen auf und erkundigte sich, ob es ihm gut gehe.

Die Polizei sucht nun dringend nach der Passantin, sowie nach weiteren Zeugen des Unfalls. Wer gegen 18 Uhr auf der Kahrstraße war und den Unfall wahrgenommen hat oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, soll sich bei der Polizei melden unter: 0201/829-0.

