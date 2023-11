Blaulicht Unfallflucht in Essen: Fußgängerin (47) wird leicht verletzt

Essen Die Essener Polizei sucht einen Autofahrer, der in Bochold Unfallflucht begangen hat. Möglicherweise ist sein Pkw beschädigt.

In Essen-Bochold hat ein unbekannter Pkw-Fahrer am Dienstagabend (21. November) eine Fußgängerin erfasst, danach flüchtete er in Richtung Innenstadt. Die Essener Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Unfall habe sich gegen 19.30 Uhr auf der Friedrich-Lange-Straße ereignet, wo eine 47 Jahre alte Frau den Fußgängerüberweg überquerte. Ein Pkw, der diese Straße befuhr und rechts auf die Bottroper Straße abbog, erfasste die Frau. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht den flüchtigen Autofahrer. Der Pkw soll die Passantin mit der Beifahrerseite erfasst haben, so dass das Fahrzeug auf der rechten Seite möglicherweise Beschädigungen aufweist.

Die Essener Polizei erbittet Hinweise zum Pkw-Fahrer unter der Rufnummer 0201/829-0.

