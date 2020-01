Die Polizei griff in Essen eine Frau auf, die Unfallflucht begangen hatte. (Symbolbild)

Essen. Die Polizei Essen hat eine Unfallflüchtige gefasst. Die Frau hatte ein parkendes Auto demoliert und war mit ihrem kaputten Auto weiter gefahren.

Unfallflucht: Alkoholisierte Frau fährt auf bloßer Felge

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag eine alkoholisierte junge Frau aufgegriffen, die in Stoppenberg eine Unfallflucht begangen hat. Die 23-Jährige musste nach der Fahrt ihren Führerschein abgegeben.

Die Frau war laut Polizei gegen 3 Uhr in der Straße Im Natt mit ihrem Toyota gegen einen geparkten VW T-Roc gefahren und hatte nicht angehalten. Ein Anwohner, der den lauten Knall gehört hatte, rief die Polizei.

Junger Mann bringt alkoholisierte Autofahrerin zum Stehen

Mittlerweile war der Toyota auch einem 19-jährigen Autofahrer auf der Gelsenkirchener Straße aufgefallen, weil das Auto seltsame Geräusche machte. Der junge Mann fuhr hinter dem Toyota her, als sich in einer Kurve plötzlich der rechte vordere Reifen löste und die Frau nur noch auf der blanken Felge fuhr. Der Mann verfolgte sie daraufhin mit Warnblinklicht. Auf der Katernberger Straße in Höhe des Marktes schließlich brachte er die 23-Jährige zum Anhalten.

Die alarmierte Polizei machte einen Alkoholtest bei der 23-Jährigen. Er sei positiv ausfallen. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt.