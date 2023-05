Unfall-Karambolage in Essen-Kray – Fünf Autos beschädigt

Essen. Die Polizei sucht den Verursacher einer Karambolage mit fünf beteiligten Autos in Essen-Kray. Drei Menschen wurden verletzt.

Auf der Krayer Straße hat es am Montag Nachmittag eine Karambolage mit fünf beteiligten Autos gegeben. Die Ursache ist noch nicht klar. Drei Menschen wurden verletzt.

Es begann in der Nähe des Krayer Marktes mit einem Audi A3, der auf einen wartenden VW Up krachte. Der wurde in den Seat geschoben, der vor ihm stand. Dieser wiederum rollte in einen Ford Focus, dieser in einen Opel Astra. „Alle fünf Fahrzeuge wurden beschädigt“, berichtet die Polizei. Drei Insassen wurden leicht verletzt.

Der Verursacher: 18 bis 20 Jahre, blonde Haare

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete mit seinem Beifahrer zu Fuß vom Unfallort. Dabei ließen sie den beschädigten Audi zurück. Der mutmaßliche Fahrer wurde als 18 bis 20 Jahre alt beschrieben, blonde Haare, 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß. Weiße Oberbekleidung, blaue Hose.

Wer kann Hinweise geben? Die Polizei nimmt sie entgegen unter der Telefonnummer 0201/829-0.

