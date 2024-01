Unfall in Essen-Werden: Die Ruhrtalstraße ist gesperrt

Nach einem Verkehrsunfall wurde die Ruhrtalstraße in Essen-Werden gesperrt.

Essen. Nach einem Verkehrsunfall in Essen-Werden sind Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Auto soll auf der Seite liegen. Behinderungen sind die Folge.

Nach einem Verkehrsunfall in Essen-Werden hat die Polizei die Ruhrtalstraße in beiden Richtungen um kurz vor 12 Uhr am Montagmittag gesperrt. Vermutlich handelt es sich um einen Alleinunfall. Ein Auto liegt auf der Seite, ein Insasse soll eingeklemmt sein.

Polizei und Feuerwehr sind in Höhe der Von-Schirp-Straße im Einsatz. Wie lange die Ruhrtalstraße gesperrt bleibt, ist noch unklar (Stand 12.20 Uhr).

