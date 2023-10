Unfall in Essen: Unbeteiligte Fußgängerin schwer verletzt

Essen. In Essen ist eine 41-Jährige schwer verletzt worden. Sie wurde auf dem Gehweg von einem VW Golf erfasst, der in einen Unfall verwickelt war.

Bei einem Verkehrsunfall in Essen-Katernberg ist am Freitag (27. Oktober) eine unbeteiligte Fußgängerin so stark verletzt worden, dass sie in ein Krankenhaus musste. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

An der Kreuzung Joseph-Oertgen-Weg und Weckenkamp stießen am Freitag Nachmittag zwei Autos zusammen – ein Mercedes-Transporter und ein VW Golf. Durch den Aufprall wurde der VW Golf auf den Gehweg geschoben. Dort war gerade eine Fußgängerin (41) unterwegs. Wegen ihrer schweren Verletzungen musste sie von einem Rettungswagen abtransportiert werden.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen