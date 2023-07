Eine Straßenbahn und ein Pkw sind auf der Altendorfer Straße in Essen am Samstagmittag zusammengestoßen.

Einsatz Unfall in Essen: Straßenbahn und Pkw in Altendorf kollidiert

Essen. Ein Autofahrer ist bei einem Zusammenprall mit einer Straßenbahn in Essen verletzt worden. Die Altendorfer Straße ist teilweise gesperrt.

Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Samstagmittag auf der Altendorfer Straße in Essen zusammengestoßen. Der Unfallort befindet sich in etwa auf Höhe der Haltestelle Röntgenstraße. Der Autofahrer wurde verletzt ins Uniklinikum gebracht, eine Lebensgefahr besteht einem Polizeisprecher zufolge nicht. Erste Meldungen, dass der Fahrer eingeklemmt worden sei, hätten sich nicht bestätigt, so der Sprecher.

Zum Unfallhergang ist bislang wenig bekannt, gegen 15 Uhr war die Altendorfer Straße in Richtung Borbeck noch gesperrt. Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei läuft noch, die am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind noch nicht weggeräumt. Die Ruhrbahn meldet auf ihrer Internetseite, dass die Linien 103 und 105 umgeleitet werden.

