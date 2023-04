Unfall in Essen-Steele: Mini-Auto landet auf dem Dach

Vor dem Steeler Bahnhof ereignete sich am Donnerstag Mittag ein schwerer Unfall. Das Mini-Auto, das maximal 45 km/h fahren darf, landete auf dem Dach.

Bei einen Unfall in Steele sind am Donnerstag Mittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache waren vor dem Steeler Busbahnhof ein VW Lupo und ein so genanntes „Leichtkraftfahrzeug“ zusammengestoßen. Das „Leichtkraftfahrzeug“ darf maximal 45 km/h fahren und bietet zwei Insassen Platz.

Bei dem Unfall flog der Mini-Pkw aufs Dach – die Fahrerin (17) und der Beifahrer (18) konnten sich nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Christoph Riße selbstständig aus dem Auto befreien. Sie kamen wegen des Verdachts auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus. Der Fahrer (63) des VW Lupo kam dem Vernehmen nach nicht ins Krankenhaus.

Die Unfallstelle musste teilweise gesperrt werden.

