Unfall in Essen: Wegen eines Unfalls ist die Kurfürstenstraße am Donnerstagnachmittag gesperrt worden.

Verkehr Unfall in Essen: Kurfürstenstraße am Nachmittag gesperrt

Essen. Wegen eines Unfalls ist die Kurfürstenstraße in Essen in beide Richtungen gesperrt. Der Vorfall ereignete sich im Feierabendverkehr.

Unfall auf der Kurfürstenstraße in Höhe Dammannstraße: In Essen ist es am Donnerstagnachmittag (2.3.) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Straße ist nach Angaben der Polizei am Nachmittag in beide Richtungen gesperrt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ging um 16.21 Uhr ein Notruf ein.

Feuerwehr Essen ging zunächst von eingeklemmter Person aus

Zunächst hatte es geheißen, dass eine Person vermutlich eingeklemmt worden sei. Dem war nach Angaben der Feuerwehr Essen aber glücklicherweise nicht so. Trotzdem wurde bei dem Unfall mit drei betroffenen Autos eine Person verletzt, so Feuerwehrsprecher Christoph Riße. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist noch unklar.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen