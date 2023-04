Feuerwehr und Polizei Essen waren in Essen-Kray im Einsatz.

Einsatz Unfall in Essen-Kray: Fünf Personen werden leicht verletzt

Essen. Auf der Kreuzung Hubertweiche/Joachimstraße hat es am Montagnachmittag (17.4.) einen Unfall gegeben. Die Feuerwehr rückte nach Essen-Kray aus.

Unfall in Essen-Kray: Auf der Kreuzung Hubertweiche/Joachimstraße sind am Montagnachmittag (17.4.) zwei Autos zusammengeprallt. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bei der Kollision in beiden Autos die Airbags ausgelöst. „Augenscheinlich wurden fünf Personen leicht verletzt“, heißt es von der Leitstelle auf Anfrage.

Alarmiert wurden die Einsatzkräfte um 16.08 Uhr. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Notarztfahrzeug, drei Rettungswagen sowie einem Löschgruppenfahrzeug zur Unfallstelle aus. Letzteres fuhr mit nach Kray, da Betriebsstoffe – also Öl und Benzin – bei dem Unfall auf die Fahrbahn gelaufen waren und entfernt werden mussten.

Hubertweiche/Joachimstraße in Essen-Kray war gesperrt

Zeugen berichten davon, dass ein Fahrschulfahrzeug (VW E-Auto ID.3) und ein VW-Scirocco zusammengeprallt waren. Warum es zu der Kollision gekommen war, konnte die Polizei am späten Nachmittag auf Nachfrage noch nicht mitteilen; Details zum Unfallhergang waren noch nicht zu erfahren.

Die Kreuzung Hubertweiche/Joachimstraße musste wegen des Unfalls zwischenzeitlich gesperrt werden. (jop)

