Unfall in Essen: Golf fällt Baum und verbiegt Laternenmast

Essen. Nach einem Unfall sucht die Polizei Essen Zeugen. Der Halter eines VW Golf will den Wagen nicht gefahren sein, wurde in der Nähe aber angetroffen.

Ein stark beschädigter VW Golf, ein verbogener Laternenmast und ein gebrochener Holzzaun: Nach einem Unfall am ersten Weihnachtsfeiertag in Essen sah der Bereich Friedrich-Ebert-Straße Ecke Kreuzeskirchstraße so aus, wie die Polizei erst jetzt mitteilt.

Gegen 2 Uhr nachts erhielt die Leitstelle am Samstag (25.12.) Kenntnis von dem schwarzen VW, der in Fahrtrichtung Berliner Platz nach links von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Hindernisse prallte. Es entstand hoher Sachschaden.

Polizei Essen: Ermittler suchen nach Unfall jetzt Zeugen

Als alarmierte Beamte an der Unfallstelle eintrafen, waren die Insassen des Autos verschwunden. Zeugen gaben an, dass zwei Männer in dem Golf gesessen hatten und diese nach dem Vorfall, bei dem auch die Airbags ausgelöst hatten, zu Fuß geflüchtet waren. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Halter des Golfs gefunden werden, er stritt laut Polizei aber jede Beteiligung an dem Unfall ab.

Der Mann hatte Alkohol getrunken, ein Drogenvortest verlief positiv. Deswegen nahmen die Beamten den 26-jährigen möglichen Fahrer des Unfallwagens mit auf die Wache. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Fahrer des VW Golf beschreiben oder sogar benennen können. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0201/ 829-0 entgegen.

Bei dem Unfall in Essen wurd ein Baum gefällt. Foto: Polizei Essen

