Verkehr Unfall in Essen: Bestechungsversuch auf McDonald’s-Parkplatz

Essen. Eine Seniorin fuhr auf einem McDonald’s-Parkplatz in Essen einen Fußgänger an. Die Frau bat den Mann, nicht zur Polizei zu gehen, bot Geld.

Die Polizei Essen ermittelt nach einem Bestechungsversuch auf einem Parkplatz des McDonald’s-Restaurants in Essen Steele. Dort fuhr eine unbekannte Frau am Samstagabend (4. Februar) einen Fußgänger (56) an, der gerade das Restaurant verlassen hatte.

Der Mann stürzte. Die Frau hielt an, stieg aus und bat den Mann, nichts der Polizei zu sagen. Sie bot ihm Geld für sein Schweigen an. Das Opfer lehnte ab und sagte, er habe Schmerzen, er werde sehr wohl die Polizei rufen. Da stieg die Frau in ihr Auto und fuhr davon. Ein Zeuge kümmerte sich um den Verletzten.

Der 56-Jährige kam ins Krankenhaus. Eine Nahbereichs-Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Gesucht wird nach der Frau, die etwa 60 bis 80 Jahre alt sein soll, sie trug zur Tatzeit einen Strickpullover und fuhr offenbar einen hellen, mittelgroßen Renault.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/8290 entgegen.

