Unfall Unfall in Essen: Baggerschaufel kracht in Schaufenster

Essen-Holsterhausen. Bei Bauarbeiten in Holsterhausen hat ein Baggerfahrer das Schaufenster von „Nicoles Trödelitäten“ zerstört. Die Inhaberin nimmt es mit Humor.

Spektakulärer Unfall an der Kahrstraße: Ein Baggerfahrer ist am Montag (3. April) gegen 12.30 Uhr versehentlich mit seiner Schaufel in das Schaufenster des Trödelladens „Nicoles Trödelitäten“ gekracht und hat die Scheibe zum Zersplittern gebracht. „Meine Mitarbeiterin war gerade am Telefon und hörte plötzlich den Krach“, schildert Inhaberin Nicole Hagedorn, die zu diesem Zeitpunkt selbst nicht im Laden war. Die Angestellte sei dann in den vorderen Teil des Geschäfts geeilt – wo sich ihr das Bild der Zerstörung bot.

Unfall bei „Nicoles Trödelitäten“ in Essen-Holsterhausen: Eine Baggerschaufel ist ins Schaufenster gekracht. Foto: Hagedorn

Die Telekom, die in dem Bereich Glasfasearbeiten durchführen lässt, bestätigte den Vorfall auf Anfrage. „Bei Bauarbeiten ist die Baggerschaufel in die Scheibe gekommen und hat das Schaufenster zerstört“, so Sprecherin Gabriele Michalek. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten um Entschuldigung.“ Nach dem Vorfall habe man den Sachverhalt und die Schadensregulierung mit der Inhaberin besprochen. Der Glaser sei bereits zum Ausmessen vor Ort gewesen und die Lieferung der neuen Scheibe sei in Auftrag gegeben worden. Michalek: „Wir gehen davon aus, dass das Schaufenster in der kommenden Woche wieder instandgesetzt wird.“

Nach Unfall: Essener Händlerin gibt Rabatt auf Zerbrechliches

Nicole Hagedorn hegt keinen Groll gegen den Unfallverursacher. „Man muss das mit Humor nehmen“, sagt sie. Deshalb gebe sie ihren Kundinnen und Kunden ab sofort und solange, bis das neue Fenster eingebaut ist, 50 Prozent Rabatt auf alle zerbrechlichen Waren. Neben der Glasscheibe sind auch andere Gegenstände zu Bruch gegangen, darunter viele Vasen. Hagedorn verkauft in ihrem Trödelladen Möbel, Dekoration und Alltagsgeräte aus zweiter Hand, die sie hauptsächlich aus Haushaltsauflösungen bekommt.

Irritiert hat die Händlerin allerdings, dass der Baggerfahrer erst einmal überhaupt nicht reagiert habe, nachdem die Scheibe zu Bruch gegangen sei. „Es hätte ja auch meiner Mitarbeiterin etwas passiert sein können“, gibt sie zu bedenken. Der Fahrer habe aber offenbar kein Deutsch gesprochen und deshalb nicht kommunizieren können. Hierzu erklärt Telekom-Sprecherin Michalek: „Da der Baggerfahrer selbst kein Deutsch spricht, hat er einem Mitarbeiter Bescheid gegeben, dieser hat dann die Verkäuferin informiert.“

