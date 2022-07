Bei einem Unfall in Essen-Bredeney hat sich am Dienstagabend ein Auto überschlagen.

Einsatz Unfall in Essen: Auto überschlägt sich – zwei Verletzte

Essen. Ein Auto ist am Dienstagabend in Essen von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich – zwei Personen mussten verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Essen sind am Dienstagabend zwei Personen verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilt, war das Auto einer 61-Jährigen auf der Frankenstraße in Bredeney unterwegs. Gegen 22.25 Uhr stieß der VW Tiguan offenbar gegen einen Bordstein, touchierte einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei prallte der Wagen auch gegen einen geparkten BMW.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Fahrerin und ihr 70-jähriger Beifahrer das Auto bereits eigenständig verlassen. Die beiden Essener wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo sie vorerst verblieben. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um den Abtransport des Unfallautos. Der Einsatz war laut Polizei nach etwa drei Stunden beendet. (mein)

