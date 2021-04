Ein BMW ist bei einem Unfall in Essen-Frohnhausen in das Geländer einer Brücke gefahren, die über die A40 führt. Teile drohten auf die Autobahn zu fallen.

Polizei Unfall in Essen: Auto kracht in Brückengeländer über der A40

Essen. Bei einem Unfall in Essen ist ein Auto in das Geländer einer Bücke gefahren, die über die A40 führt. Teile drohten abzustürzen.

Einen schweren Unfall hat es am Dienstagabend in Essen-Frohnhausen gegeben: Gegen 18.30 Uhr fuhr ein blauer BMW an der der Kreuzung Leipzig Straße Ecke Großstraße in das Geländer einer Brücke, die über die A40 führt.

Das Geländer wurde stark beschädigt, Teile drohten auf die Autobahn zu stürzen. Die Autobahnpolizei sperrte deswegen eine und kurzfristig auch beide Fahrspuren der A40. Nach Sicherung der Unfallstelle konnte die Autobahn aber wieder komplett freigegeben werden.

Details zum Unfallhergang noch unklar

Wie es zu dem Unfall kam, war am Abend noch unklar. „Die Unfallaufnahme läuft noch“, sagte ein Sprecher am Abend auf Nachfrage der Redaktion. Es soll vier Verletzte gegeben haben. Nach Angaben der Feuerwehr Essen wurde eine Person und ein Kind schwer verletzt, zwei weitere Personen leicht.

Ein zweiter Pkw soll in den Unfall verwickelt gewesen sein. Details konnte die Polizei aber noch nicht nennen. (red)