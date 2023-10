Zwei Pkw sind auf der Wilhelm-Nieswandt-Allee in Essen kollidiert. Die Feuerwehr öffnete eines der beiden Autos.

Verkehr Unfall in Essen-Altenessen: Feuerwehr muss Auto aufschneiden

Essen. Bei einem Unfall in Essen-Altenessen sind am Sonntag zwei Autofahrer verletzt worden. Die Feuerwehr musste eines der Fahrzeuge öffnen.

Zwei Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Essen am Sonntagabend verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, war es gegen 18.11 Uhr am Kreisel Wilhelm-Nieswandt-Allee/ Altenessener Straße/ Stauderstraße zur Kollision zweier Autos gekommen.

Der Fahrer eines Wagens aus Fulda war in seinem Auto eingeschlossen. Um ihn zu retten, schnitten Feuerwehrleute die Fahrertür auf. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Der zweite Verkehrsteilnehmer konnte sein Auto mit Kennzeichen aus dem Kreis Mettmann selbstständig verlassen. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen