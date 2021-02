Ein vier Jahre alter Junge ist am Samstag (6. Februar) von einer Pkw-Fahrerin in Essen angefahren und danach ins Krankenhaus gebracht worden.

Blaulicht Unfall: Essenerin (22) fährt Kind (4) beim Linksabbiegen an

Essen. Beim Linksabbiegen hat eine 22 Jahre alte Essenerin in Frillendorf einen vier Jahre alten Jungen erfasst. Er kam ins Krankenhaus.

Eine 22 Jahre alte Autofahrerin hat am Samstag (6. Februar) beim Abbiegen einen vier Jahre alten Jungen übersehen, der mit seiner Mutter die Fußgängerfurt überquerte. Die Verletzungen waren so schwer, dass das Kind im Krankenhaus verblieb.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall um 17.45 Uhr in Frillendorf. Die Essenerin (22) habe mit ihrem Renault Clio die Frillendorfer Straße in Richtung Innenstadt befahren und nach links in die Burggrafenstraße abbiegen wollen.

Der Junge lief mit seiner Mutter über die Fußgängerfurt

Hierbei übersah sie den Vierjährigen, der mit seiner Mutter die Straße überquerte. Der Junge sei von dem Pkw erfasst worden. Er sei ansprechbar gewesen, habe aber zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Dort verblieb er zur stationären Behandlung,.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern an.