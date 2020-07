Unfall Essen: Gladbecker Straße in Richtung Norden gesperrt

Auf der Gladbecker Straße in Essen hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Auch ein Rettungswagen ist vor Ort.

Essen. Die Gladbecker Straße in Essen ist auf Höhe Rheinischer Platz nach einem Unfall in Richtung Norden bis auf Weiteres gesperrt.

Auf der Gladbecker Straße in Essen auf der Höhe Rheinischer Platz hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Nach Informationen von Judith Herold, Sprecherin der Polizei Essen, ist es dort zu einem Zusammenprall eines Fußgängers mit einem Auto gekommen.

In Richtung Nord sind derzeit beide Spuren der Gladbecker Straße gesperrt. In Richtung Süden fließt der Verkehr über eine Abbiegespur weiter. „Wie lange die Sperrung dauert, kann ich nicht sagen“, erklärte Herold. Derzeit sind neben der Polizei auch noch ein Rettungswagen und ein Notarzt an der Unfallstelle.

