Unfall auf Kreuzung in Essen fordert drei Verletzte

Nach einem Unfall in der Essener Innenstadt ermittelt die Polizei.

Essen. Nach einer Kollision zweier Autos in der Innenstadt wurden alle drei Insassen in Kliniken gebracht. Ist eine 29-Jährige bei Rot gefahren?

Bei der Kollision zweier Autos in der Essener Innenstadt sind am Montagabend drei Insassen verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Zeugenaussagen könnte die 29-Jährige bei Rotlicht in eine Kreuzung eingefahren sein..

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, fuhr ein 33 Jahre alter Essener gegen 19.30 Uhr mit seinem Honda Civic vom Limbecker Platz in Richtung der Frohnhauser Straße. Auf der Kreuzung Ostfeldstraße prallte eine 29-jährige Frau aus Bottrop mit ihrer Mercedes A-Klasse ungebremst in die rechte Fahrzeugseite des Hondas. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich alle Insassen der beiden Fahrzeuge.

Der 33-Jährige musste von einem Notarzt schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bottroperin und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt in eine Klinik.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, so die Polizei.

