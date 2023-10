Unfall auf der Wuppertaler Straße - Rettungswagen verwickelt

Großeinsatz für die Feuerwehr an der Wuppertaler Straße in Essen.

Essen. In Essen kam es am Freitag (27.10.) zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen, darunter einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Es gab eine Verletzte.

Stadteinwärts auf der Wuppertaler Straße in Essen kam es am Freitag (27.10,) zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eines der betroffenen Fahrzeuge war ein Rettungswagen der Essener Feuerwehr, der sich am Nachmittag auf dem Weg zu einem Rettungsdiensteinsatz befand.

Rettungswagen suchte mit Blaulicht und Horn Weg durch den Verkehr

Kurz hinter der Kreuzung Frankenstraße kam es zur Kollision zwischen einem mit zwei Personen besetzten silbernen Kleinwagen der Marke Suzuki und dem Rettungswagen, der sich mit Blaulicht und Martinshorn einen Weg durch den dichten Verkehr suchte. Durch die Kollision schleuderte der Kleinwagen über eine Fahrspur und touchierte zwei weitere Fahrzeuge auf der mittleren Fahrspur. Im Suzuki wurde eine Frau verletzt und musste in Notarztbegleitung ins Krankenhaus transportiert werden. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt. Auf der Wuppertaler Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschfahrzeug, drei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug eine halbe Stunde lang im Einsatz.

