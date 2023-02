Unfall auf der A1: Vater und Sohn aus Essen schwer verletzt

Essen/Kamen. 17-Jähriger erleidet bei Unfall im Wagen seines Vaters zunächst lebensgefährliche Verletzungen. Offenbar war der Jugendliche nicht angeschnallt.

Bei einem Unfall auf der A1 sind ein Vater und sein Sohn verletzt worden. Die beiden waren am Montag gegen 17 Uhr bei Kamen mit einem Kleintransporter auf den Lkw eines 56-Jährigen aufgefahren. Der 45-jährige Vater war dabei schwer, sein 17-jähriger Sohn lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Autobahnpolizei war der Jugendliche bei dem Unfall ersten Erkenntnissen nach nicht angeschnallt.

Am Montag schwebte der 17-jährige glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr, erklärte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Wucht des Aufpralls war so stark gewesen, dass der Kleintransporter über die Fahrbahn geschleudert und in der Leitplanke verkeilt zum Stehen gekommen war. Der Jugendliche war im Fahrzeug eingeklemmt worden.

Für die Rettung der Verletzten und die Unfallaufnahme musste die A1 teilweise gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (red)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen