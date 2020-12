Schwer beschädigt wurde dieser Seat am Samstagabend bei einem Unfall in der Essener Innenstadt.

Verkehr Unfall am Limbecker Platz – zwei Essener Polizisten verletzt

Essen. Streifenwagen prallt an einer Kreuzung in der Essener Innenstadt mit Pkw zusammen. Um den Hergang genau zu klären, sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend an der Hindenburgstraße in der Nähe des Einkaufszentrums Limbecker Platz sind zwei Polizisten und ein weiterer Autofahrer verletzt worden.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Der Polizeiwagen war unterwegs zu einem dringenden Einsatz – es habe einen Suizidversuch gegeben, hieß es per Funkspruch, ein Mann sei schwer verletzt. Die Polizisten (32 und 22 Jahre alt) fuhren mit eingeschaltetem Blaulicht die Hindenburgstraße Richtung Norden hinunter über eine rote Ampel, wozu die Polizei ja berechtigt ist. An der Kreuzung Ottilienstraße kam es zur Kollision mit einem blauen Seat.

Straße wurde zweieinhalb Stunden gesperrt

Der Seat-Fahrer (40) musste mit seinen Verletzungen im Krankenhaus verbleiben, die Polizisten durften nach medizinischen Untersuchungen wieder nach Hause. „Sie sind jedoch nicht mehr dienstfähig“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Hindenburgstraße musste für die Bergungs- und Ermittlungsarbeiten für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet die Polizei um Zeugen: 0201-829 1065.