Unfall am Limbecker Platz: Zwei Autofahrerinnen verletzt

Essen. Zwei Pkw sind am Montagnachmittag in der Essener Innenstadt kollidiert. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Bei einem Unfall in der Essener Innenstadt am Montagnachmittag sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden - die eine (53) schwer, die andere (19) leicht. An der Kreuzung Limbecker Platz/Ottilienstraße kollidierte der VW der 19-Jährigen mit dem Renault der 53-Jährigen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 19-Jährige eine rote Ampel an der Kreuzung übersehen hat. Jetzt werden Zeugen gesucht: 0201-8290.

