Unfall Unfall am Limbecker Platz: Arbeiter erleidet Stromschlag

Bei Arbeiten im Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt hat ein Arbeiter am Dienstagmorgen vermutlich einen Stromschlag erlitten. Der Mann, der auf einem Hubsteiger stand, wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie Polizeisprecherin Judith Herold berichtete, war der Arbeiter ansprechbar. Wie schwer die Verletzungen des Mannes tatsächlich sind, war zunächst unklar. Die Ermittlungen laufen. (j.m.)