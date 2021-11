Zwei Autos sind am Mittwoch unweit des Essener Hauptbahnhofs zusammengestoßen. Drei Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Unfall am Essener Hbf: Drei Verletzte nach Pkw-Kollision

Essen. Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend nahe des Essener Hauptbahnhofs: Bei der Kollision zweier Autos wurden drei Personen verletzt.

Bei einem Unfall in der Essener Innenstadt sind am Mittwochabend drei Personen verletzt worden. Gegen 18.15 Uhr waren einer Zeugin zufolge zwei Autos auf der Straße Freiheit unweit des Hauptbahnhofs kollidiert. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, entstand an beiden Fahrzeugen „erheblicher Sachschaden“, sodass diese abgeschleppt werden mussten.

In einem der beiden beteiligten Autos wurden der Fahrer und seine Beifahrerin eingeschlossen, wie die Essener Feuerwehr am Abend mitteilte. Eine Notärztin und der Rettungsdienst versorgten die Verletzten so lange, bis die Einsatzkräfte die Tür des Wagens mittels hydraulischem Gerät öffnen konnten.

Der Fahrer des zweiten Autos saß zum Unfallzeitpunkt allein in seinem Fahrzeug und konnte es eigenständig verlassen. Er wurde leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz der Polizei und Rettungskräfte war kurz nach 20 Uhr beendet.

