Unesco-Club Kettwig unterstützt trotz Corona Kinderprojekte

Die handgenähten Kinder-Stoffmasken des Unesco-Clubs Kettwig gibt es in ausgewählten Geschäften im Stadtteil. Der Erlös aus den Verkäufen fließt in die karitativen Projekte des Vereins.

Essen-Kettwig Der Verein hat im Lockdown einige Aktionen auf die Beine gestellt. So können Kinder- und Jugendprojekte in Essen weiter unterstützt werden.

Auch in einer Pandemie kann man aktiv sein. Das haben die Mitglieder des Unesco-Clubs Kettwig im Laufe der vergangenen Monate für sich gelernt und umgesetzt. Jetzt ziehen sie eine erste Bilanz.

Trotz stetiger Terminabsagen für Vorträge, Treffen und Ausflüge suchten sich die Aktiven des Vereins andere Betätigungsfelder, vor allem, um in der Pandemie anderen Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen. So wurden für die Fachklinik Rhein Ruhr Mund-Nasen-Masken genäht. Stoffe erhielt der Verein dank eines Aufrufs in dieser Zeitung, und es meldeten sich daraufhin auch drei zusätzliche Näherinnen, die Heide Zimmermann, Beate Powierski, Sigrid Münker und Liesel Küch tatkräftig unterstützten.

Mund-Nasen-Masken für den guten Zweck selbst genäht

Nachdem die erste Not der Klinik überwunden war, beschlossen die Mitglieder, weiter zu nähen und übergaben die fertigen Masken nun der Johanniter Unfallhilfe. „Doch dann kam uns der Gedanke, die Masken in Kettwig gegen eine Spende anzubieten, denn unsere Einnahmen aus Benefizkonzerten, Kreativmarkt und anderen Aktivitäten fielen ja aus", berichtet Schriftführer Jan Robert Belouschek.

Zu kaufen gibt es die Masken seitdem in einigen Kettwiger Geschäften. In einem davon, dem Fotoladen von Detlev Kreimeier, konnte überdies mit Genehmigung des Ordnungsamtes vor dem harten Lockdown ein kleiner Kreativmarkt mit weihnachtlicher Deko und anderen selbstgemachten Produkten stattfinden. Hieraus konnten wieder Spendenerlöse erzielt werden.

Spenden an den Kinderschutzbund und das Ronald-McDonald-Haus

Aus der letzten Spardosen-Aktion übergab der Verein einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die Lernhäuser des Kinderschutzbundes Essen. Anlässlich der Feier zum 15-jährigen Bestehens des Ronald-McDonald-Hauses überreichte der Unesco-Club Kettwig zudem dessen Leiterin 1000 Euro.

„Unsere Projekte konnten wir dank unserer guten Kassenlage in gewohntem Umfang unterstützen und sind zuversichtlich, dies auch im kommenden Jahr tun zu können", so Jan Robert Belouschek.

Unesco-Club Kettwig feiert 40-jähriges Bestehen im Jahr 2021

Die Jahreshauptversammlung, die in diesem Jahr ausgefallen ist, soll am 12. März 2021 im Anschluss an ein Clubtreffen nachgeholt werden, kündigt der Vereinsvorstand an. Im April werde dann die Jahreshauptversammlung 2021 folgen, auf deren Tagesordnung unter anderem die Neuwahl des Vorstandes steht.

Einen Neujahrsempfang werde es nicht geben, aber der Kreativkreis hofft, ab Februar seine monatlichen Treffen wieder fortsetzen zu können. Auch sind im kommenden Jahr erneut mehrere Vorträge und Ausflüge geplant. Das 40-jährige Bestehen des Unesco-Clubs Kettwig möchte man sodann in unbeschwerter Runde in Form eines Empfangs im Alten Bahnhof Kettwig am 6. Juni gebührend feiern.