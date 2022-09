„Unermessliches Leid“: Essener Therapeutin über Geflüchtete

Essen-Überruhr. Eine Familientherapeutin aus Essen hat im März ukrainischen Geflüchteten an der Grenze zu Polen geholfen. Jetzt spricht sie über ihre Erfahrungen.

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, flüchteten vor allem Mütter mit ihren Kindern über die Grenze nach Polen. Der Dachverband für Psychotherapie organisierte professionelle Hilfe für die Geflüchteten. Mit dabei war auch die Systemische Familientherapeutin Tabea Karla, die in Essen-Überruhr eine KinderFamilien-Tagesgruppe der CSE (Caritas-SkF-Essen gGmbh) leitet. Im Interview spricht sie über Gänsehautmomente und Übungen, die den Geflüchteten geholfen haben.

Wo genau waren sie nach Kriegsausbruch im Einsatz?

Tabea Karla: In der Nähe der Grenze von Polen zur Ukraine gibt es den Ort Przemyśl. Dort sind wir im März als Team mit Wohnmobilen hingefahren und haben Menschen geholfen, die am Bahnhof angekommen waren. Außerdem gab es ein riesiges, leeres Einkaufszentrum, in dem 5000 Feldbetten aufgestellt waren, von wo aus die Menschen nach zwei bis drei Nächten weiterreisten. Dort und direkt an der Grenze in Medyka waren wir auch im Einsatz.

Hatten Sie Angst um Ihre eigene Sicherheit?

Vor der Abreise gab es schon Bedenken. Auch ich kenne schreckliche Bilder aus dem Fernsehen, aber wir wurden als Team sehr gut betreut. Bei dem Projekt hatte unsere Sicherheit oberste Priorität. Eigentlich erzeugt Unwissenheit das Gefühl von Angst, wir wurden aber gut informiert und waren von den Bombenangriffen noch weit entfernt. Wir fühlten uns somit relativ sicher.

Tabea Karla leitet in Essen-Überruhr eine Tagesgruppe im „Mehrfamilienhaus“. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Wie sah es in diesem Ankunftszentrum aus?

Es stand einfach Bett an Bett. Privatsphäre gab es nicht. Viele Mütter kamen dort total erschöpft mit ihren Kindern an und hatten oft noch Haustiere dabei. Vor Ort waren zudem viele Hilfsorganisationen, die medizinische Versorgung, Essen, Kleidung, Hygieneartikel und auch Kinderbetreuung angeboten haben.

Wie haben Sie sich mit den Geflüchteten verständigt?

Am Bahnhof sind wir einfach auf Leute zugegangen, die aussahen, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Wir hatten Infoblätter auf Ukrainisch dabei, um die Sprachbarriere zu überbrücken. Im Aufnahmezentrum hatten wir dann auch einen Infostand. Verständigt haben wir uns mit einer Übersetzungs-App, mit Händen und Füßen und einige ukrainische Jugendliche sprachen zum Glück Englisch, das war auch eine große Hilfe.

Welche konkreten Hilfestellungen konnten Sie geben?

Das war ganz unterschiedlich. Manchmal haben wir nur mit den Kindern Fußball gespielt, damit die Mütter sich ausruhen konnten. Die psychologischen Interventionen bestanden unter anderem in Gesprächen oder in der Anleitung von Techniken, die die Mütter ausprobieren konnten, um ihre Kinder zu stabilisieren. Das funktioniert zum Beispiel über rhythmisches Klopfen auf den Armen während man beruhigende Sätze zu sich spricht. Es ging ja nicht um langfristige Therapien, sondern um eine Entlastung in der akuten Situation. Oft hat auch geholfen, einfach zuzuhören und zu vermitteln, dass die Situation wirklich schlimm ist und dass es okay und normal ist, traurig und wütend zu sein.

Sicher mussten Sie sich schreckliche Geschichten anhören?

Ja, leider. Die Geflüchteten haben schlimme Erfahrungen gemacht. Teilweise haben sie von grausamen Erlebnissen, die ihnen widerfahren sind, berichtet.

Mobile Trauma-Ambulanz Der Dachverband für Psychotherapie will jetzt eine mobile Trauma-Ambulanz anbieten, die in ganz Deutschland unterwegs ist. Angefahren werden beispielsweise Übergangswohnheime und Schulen. Dafür wird ein Wohnmobil angeschafft, das als mobile Praxis umfunktioniert wird. Damit soll jenen Geflüchteten geholfen werden, die beabsichtigen, in Deutschland zu bleiben. Infos unter 02327 3696541.

Welche Sorgen hatten die Mütter?

Die meisten mussten ihre Männer oder weitere Familienmitglieder und Freunde zurücklassen. Ihre Gedanken drehten sich darum. Einige waren besorgt, weil die Kinder wieder einnässten, ein Kind sprach zunächst einfach gar nicht mehr und schrie dann nur noch. In dem Fall habe ich mit der Mutter über ihre Ängste und Hoffnungen gesprochen und sie ermuntert, auch mit ihrem Kind darüber in den Austausch zu gehen. Das hatte sie bis dahin noch nie gemacht. Solche Gespräche ähnelten denen aus meinem Alltag in der Tagesgruppe.

Wie haben Sie sich während des Hilfseinsatzes gefühlt?

Es war sehr bewegend. Ich hatte noch nie so oft Gänsehaut und Tränen in den Augen. Das Leid, was diese Menschen mitbringen, ist einfach unermesslich. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie es mir selbst in so einer Situation ergehen würde. Der Austausch mit meinen Teamkolleginnen und -kollegen hat da sehr geholfen.

Wie war es, wieder zurückzukommen?

Es ist definitiv ein verrücktes Gefühl, aus einem Kriegsgebiet kommend wieder in das eigene privilegierte Leben einzutauchen.

