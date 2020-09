Unbekannter zückt Waffe in Essener Jugendheim

Essen. Ein unbekannter Mann hat ein Jugendheim überfallen. Er gab vor, jemanden besuchen zu wollen. Dann zückte er eine Waffe.

Ein unbekannter Mann hat am Montag versucht, eine Jugendeinrichtung im Essener Stadtteil Bochold zu überfallen. Gegen 23 Uhr erklärte er einem Betreuer, der Nachtdienst hatte, einen Bewohner besuchen zu wollen. Der Betreuer bat ihn herein, lief gemeinsam in die Richtung des Zimmers des Bewohners. Dann zückte der Besucher eine Waffe, hielt sie dem Betreuer in den Nacken, forderte Bargeld.

Später hörte der Betreuer einen Knall

Es kam zu einer Rangelei, der Betreuer konnte in ein Büro flüchten, alarmierte die Polizei, der Täter flüchtete. Später hörte der Betreuer draußen einen lauten Knall. Verletzt wurde bei dem Überfall aber niemand.

Der Räuber wird so beschrieben: Etwa 18 Jahre, westeuropäisches Aussehen, 1,80 Meter groß, sehr schlank, dunkelblonde Haare, Rucksack, Motorradhandschue. Wer hat etwas gesehen im Bereich Bergmühle/ Weizenstraße/Hirsestraße/Bocholder Straße? Hinweise an 0201/8291065.