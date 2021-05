Unbekannter wirft Flasche von Brücke auf die A40 in Essen

Ein Unbekannter hat von der A40-Brücke in Essen-Kray eine Glasflasche auf die Autobahn geworfen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war ein 60-Jähriger Dortmunder am Dienstag auf der A40 in Richtung Dortmund unterwegs, als ein Unbekannter gegen 16.46 Uhr eine Glasflasche von der Brücke hinter der Anschlussstelle Essen-Kray auf die Fahrbahn warf.

Der Wagen des Dortmunders wurde nicht getroffen, der Fahrer bekam dennoch einen großen Schrecken und rief die Polizei. Der 60-Jährige konnte auf der Brücke einen dunkel gekleideten männlichen Jugendlichen erkennen, der etwa 16 bis 17 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß war.

Das zuständige Verkehrskommissariat ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 der Polizei Essen erbeten.

