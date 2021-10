Zeugen gesucht Unbekannter versucht in Essen 88-Jähriger Kette zu entreißen

Essen. Ein Unbekannter hat versucht, in Essen-Werden einer 88-Jähriger die Halskette zu entreißen. Die Polizei sucht auch einen zweiten Mann.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (7.10.) in Essen-Werden versucht, einer 88-Jährigen die Halskette zu entreißen. Laut Polizei hatte der Mann die Seniorin zuvor in ein Gespräch verwickelt – nach dem Raubversuch flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Beteiligt gewesen sein soll auch ein zweiter Mann.

Gegen 12 Uhr war die 88-Jährige mit einer Begleiterin auf dem Gehweg an der Heckstraße unterwegs, wo beide Frauen in Höhe der Joseph-Breuer-Straße von einem Unbekannten aus einem Fahrzeug heraus angesprochen wurden, der nach einer Adresse fragte. Während die Begleiterin der 88-Jährige dem Mann Auskunft gab, wurde die Seniorin selbst von einem zweiten Mann in ein Gespräch verwickelt.

Plötzlich, so die Polizei, griff dieser nach der Halskette der Frau und versuchte ihr diese zu entreißen, was nicht gelang. Daraufhin floh der Mann in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht die beiden Männer mit Personenbeschreibung

Der Tatverdächtige trug nach Angaben der Geschädigten grüne Jacke sowie Mütze und soll einen Rucksack getragen haben. Der zweite Mann soll in einem dunklen Fahrzeug gesessen haben. Er soll etwa 40 Jahre alt sein mit dunklem, lichten Haar und Fünf-Tage-Bart haben. Die Seniorin beschreibt die Erscheinung laut Polizei als südländisch.

Durch einen Zeugen erhielt die Polizei den Hinweis auf einen dunkelgrünen Renault Megane mit Dortmunder Kennzeichen, der im Umfeld des Tatortes gesehen wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter oder das Fluchtfahrzeug geben können, sich unter Tel. 0201/829-0 zu melden.

