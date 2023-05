Die Polizei ist an die Kastanienallee in der Essener Innenstadt gerufen worden.

Fahndung Unbekannter überfällt Spielhalle in der Essener Innenstadt

Essen. Die Polizei sucht einen Mann, der am Montag eine Spielhalle in der Essener Innenstadt überfallen hat.

Die Polizei sucht einen Mann, der am Montag (8. Mai) eine Spielhalle in der Essener Innenstadt überfallen hat. Schauplatz ist die Kastanienallee. Mit einem Messer bedrohte er die Angestellte, hielt eine Plastiktüte hin und forderte die Frau auf, die Tüte mit Bargeld zu befüllen. Anschließend flüchtete er in Richtung Turmstraße.

[Abonnieren Sie hier kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen]

Der Täter trug ein schwarzes Käppi, sein Gesicht verdeckte er mit einem weißen Tuch.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, doch der Mann wurde nicht gefunden. Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, hat dunkle Haare, Größe etwa 1,70 bis 1,80 Meter. Bekleidet war er mit einer dunklen Daunen-Steppjacke und einer Jeans. Er sprach akzentfreies Deutsch, die Zeugen sprechen aber von einem „südländischen Erscheinungsbild“.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen